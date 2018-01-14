Власти Ирана сообщили о 25 погибших и 400 задержанных в ходе протестов

Алматы. 14 января. КазТАГ — Тегеран сообщил о том, что в ходе протестов в Иране погибли 25 человек и еще 400 были задержаны, пишут «Известия».

Информацию об этом распространили судебные власти страны в воскресенье, 14 января.

«Сами протесты проходили в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане выступали против повышения цен на продукты питания и коррупции.

Напомним, 11 января США обратились к властям Ирана с требованием освободить всех политических заключенных, в том числе задержанных участников акций протеста.

Как отметили в Белом доме, протестующие выражают законные жалобы, требуя прекратить угнетение и растрату национальных ресурсов на «военный авантюризм».

Как ранее сообщал ИрТАГ, в конце декабря 2017 года в ряде городов Ирана вспыхнули мирные протесты по поводу экономических проблем, но собрания превратились в массовые беспорядки, когда группы участников, некоторые из которых были вооружены, стали заниматься вандализмом, нарушать общественный порядок, уничтожать чужую собственность и нападать на полицейские участки и правительственные здания.

По информации сил безопасности, многие мятежники, арестованные в ходе недавних беспорядков, были обучены террористами или имели связи с террористическими группами.

После беспорядков люди провели несколько демонстраций по всей стране, чтобы осудить акты вандализма и выразить поддержку Исламской Республике.

Иранские официальные лица утверждают, что люди имеют право выступать с протестами, чтобы выразить свое мнение, пока они не нарушают закон.