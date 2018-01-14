Алматы. 14 января. КазТАГ — Динара Жаркеева. В Алматинской области ищут злоумышленников, подорвавших легковой автомобиль, передает корреспондент КазТАГ.

«По указанному факту начато досудебное расследование, по статье «покушение на убийство», назначены необходимые экспертизы, проводятся мероприятия, направленные на раскрытие данного правонарушения», — подтвердили информацию в пресс-службе областного ДВД в воскресенье.

Также в ДВД отметили, что осколочное ранение ноги получил наемный рабочий, не являющийся хозяином автомобиля. Пострадавший находится в больнице Чилика.

Инцидент произошел 13 января в с. Ащысай. Под автомобилем Lexus сработало взрывное устройство