При пожаре в жилом доме Алматы погиб человек, двое госпитализированы

Алматы. 14 января. КазТАГ — При пожаре в жилом доме в Ауэзовском районе Алматы погиб человек, двое госпитализированы, сообщила официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, сообщение о возгорании в доме по ул. Сулейменова, 26а, поступило на пульт ДЧС 14 января в 11.46. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 11.52.

На 4-м этаже дома наблюдалось сильное задымление. Как выяснилось, в квартире горели домашние вещи.

«Пожарные подали стволы на тушение пожара, параллельно проверяли на наличие людей. Установка автолестницы для подачи огнетушащих средств была затруднена из-за хаотично припаркованных автомашин около дома», — отметила С. Баймухамбетова.

«Из горящей квартиры пожарные на руках вынесли женщину и передали бригаде скорой помощи. В ходе разведки было обнаружено тело мужчины. Эвакуированы 20 человек, в том числе 1 ребенок. С признаками отравления угарным газом госпитализированы 2 человека», — сообщила она.

По данным ДЧС, пожар локализован в 12.11 и ликвидирован в 12.15. Площадь пожара составила 15 кв.м.