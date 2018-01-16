Алматы. 16 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Признание человека недееспособным в силу психического заболевания в Казахстане лишает пациента всех гражданских прав, заявляет глава Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) Евгений Жовтис.

«Наше законодательство трактует недееспособность как полное поражение в правах. Медики установили, что психически больной не может отдавать отчета в своих действиях, но не ставится вопрос, а в каких именно действиях. В нашем законодательстве недееспособность является «ударной силой», которая бьет по целому ряду гражданских прав, включая право участия в выборах, самостоятельно составлять завещание, заключать сделки и т.д. Непонятно, какие права остаются», — сказал Е. Жовтис на заседании экспертного клуба «Охрана психического здоровья в РК: проблемы и перспективы» во вторник.

Отдельно правозащитник отметил, что в казахстанском законодательстве не установлен и правовой статус лиц с психическими заболеваниями.

«(Мы полагаем – КазТАГ), что он (психически больной – КазТАГ) имеет право на любые действия, которые не влекут юридических последствий. Нужны дополнения в существующие законы по всему комплексу вопросов, связанных с недееспособностью. Очень важно включение нормы, чтобы решение о недееспособности психически больных подлежало пересмотру через разумные промежутки времени. В ряде случаев это возможно», — подчеркнул Е. Жовтис.

Правозащитник уверен, что одной главы в кодексе о здоровье, в которой прописаны некие правовые аспекты, касающиеся психически больных, недостаточно, «потому что она медицинская, а не юридическая».