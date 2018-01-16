Евросоюз ужесточил условия дальнейших переговоров с Великобританией по Brexit

Алматы. 16 января. КазТАГ – Европейский союз ужесточил условия дальнейших переговоров с Великобританией по Brexit, сообщает ТАСС.

«Евросоюз ужесточил условия для проведения дальнейших переговоров с Великобританией по заключению сделки о выходе страны из сообщества», — говорится во вторник в сообщении со ссылкой на проект рекомендаций со стороны Брюсселя главному переговорщику ЕС по Brexit Мишелю Барнье.

Авторы документа требуют от Соединенного Королевства строго придерживаться более жестких условий, касающихся иммиграции, внешней торговли и прав на рыболовство еще почти в течение 2 лет после выхода страны из ЕС.

«Они предполагают расширение прав и предоставление особого статуса всем гражданам сообщества, прибывающим на Британские острова до 2021 года. В соответствии с требованиями, прибывшие в этот период на Британские острова граждане остальных 27-ми европейских стран смогут оставаться на них неограниченный срок», — сказано в сообщении.

Этот пункт включен, как отмечается, по настоянию Польши и других государств Восточной и Центральной Европы – он ограничивает возможности Лондона применять новые иммиграционные правила для граждан ЕС, прибывающих в переходный период.

«Положения о правах граждан, составляющие часть соглашения о выходе, должны применяться после окончания переходного периода. Кроме того, британские министры не смогут в это время заключать торговые соглашения с третьими странами без одобрения Брюсселя. В противном случае королевство лишится всех выгод от торговых соглашений с Евросоюзом на следующий же день после Brexit», — говорится в документе.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта этого года премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года. 10 ноября британские власти даже назвали точное время выхода – 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст). Вместе с тем, ожидается, что потери Евросоюза от Brexit могут достигать 14 млрд евро ежегодно.