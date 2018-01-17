Назарбаев и вице-президент США Пенс отметили важность дальнейшего расширения отношений между странами

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Астана. 17 января. КазТАГ – В Вашингтоне состоялась встреча главы государства Нурсултана Назарбаева с вице-президентом США Майклом Пенсом, сообщила пресс-служба президента РК.

«В ходе встречи стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Акорды в среду.

«Во время беседы глава государства и вице-президент США отметили важность укрепления и дальнейшего расширения политических и экономических отношений между Казахстаном и США», — отмечается в сообщении.

Как уже сообщалось, Н. Назарбаев находится в США с официальным визитом. Во время своего визита в Вашингтон он обсудил с главой США Дональдом Трампом тематику Афганистана, Сирии и России.

В рамках визита между двумя странами заключен ряд коммерческих контрактов на сумму более $2,5 млрд.

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