Врезавшегося в ворота Акорды на автомобиле полицейского и его начальника уволили из органов — ДВД

Астана. 17 января. КазТАГ – Минувшей ночью в Астане инспектор службы спецбатальона УАП ДВД на легковом автомобиле врезался в ворота резиденции президента Казахстана; он и его непосредственный руководитель уже уволены из рядов внутренних дел, сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

«По факту ДТП, имевшего место в ночь с 16 на 17 января, проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что инспектор службы спецбатальона ДПП УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е.Иманбеков, следуя по улице Достык, в условиях гололеда не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на препятствие с незначительным повреждением ворот и колонны забора», — сообщили в ДВД в среду.

По информации пресс-службы, пострадавших и травмированных в этом ДТП нет.

«Непосредственный виновник ДТП старший лейтенант полиции Е.Иманбеков и командир взвода, его непосредственный руководитель, капитан полиции Г.Джумахметов уволены со службы в органах внутренних дел РК», — отметили в пресс-службе ДВД.

Кроме того, за слабую организацию индивидуально-воспитательной работы среди подчиненных ряд руководителей данного подразделения привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, добавили в пресс-службе.