Для выяснения обстоятельств инцидента с гибелью 52 человек в автобусе в Актюбинской области спецборт МЧС Узбекистана вылетит в Казахстан

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Алматы. 18 января. КазТАГ – Для выяснения обстоятельств инцидента с гибелью 52 человек в автобусе в Актюбинской области специальный борт МЧС Узбекистана вылетит в Казахстан, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Отмечается, что специальный борт министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана вылетит в Казахстан в 15.00 по ташкентскому времени (16.00 аст).

«С целью выяснения обстоятельств на месте происшествия и решения текущих вопросов», — пояснил источник в МЧС Узбекистана.

Напомним, возгорание пассажирского автобуса марки «Икарус» произошло 18 января на 1068 км трассы «Самара-Шымкент» во время движения. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Пятерым пассажирам удалось выскочить из автобуса, остальные сгорели заживо.

На место пожара сразу же были направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района.

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По информации служб экстренного реагирования, пятерым пассажирам, которым удалось выбраться из охваченного пламенем салона, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, кроме того, в Казахстане и Узбекистане развернуты «горячие линии» психологической службы.

Ранее сообщалось о том, что состояние пятерых выживших стабильное. 2 пассажиров получили ожоги I-II степени, остальные 3 в шоковом состоянии. Как выяснилось позже, трое из выживших являются жителями Южно-Казахстанской области.

«Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия. В ее состав вошли заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, вице-министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, директор департамента министерства иностранных дел Ардак Мадиев, представители правоохранительных и других органов области», — сообщили в МВД РК.

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