Казахстан призывает усилить контроль над созданием новых военных технологий

Астана. 18 января. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, призвал мировое сообщество усилить контроль над созданием новых военных информационных технологий.

«Сегодня существует риск новой волны гонки вооружения с использованием уже научных достижений. В этой связи международному сообществу следует усилить контроль над созданием и распространением новых военных и информационных технологий. Считаю, что меры доверия необходимы также при формировании общих подходов предотвращения милитаризации космического пространства. Все эти вопросы я считаю достойным отдельного заседания ООН, обсуждения возникших вопросов, сближения мнений государств и возвращения доверия между странами», — сказал Н.Назарбаев на заседании совбеза ООН в четверг.

«Реалии сегодняшнего дня таковы, что многие конфликты можно предупредить, эффективно регулировать только при наличии взаимопонимания, взаимного доверия между мировыми ядерными державами. На них лежит высочайшая ответственность перед человечеством по предотвращению ядерной катастрофы. Именно крупнейшие ядерные державы должны быть во главе борьбы за без ядерный мир, показать пример сокращения оружия массового уничтожения, но это не означает, что остальные страны должны оставаться в стороне, что от них мало что зависит», — подчеркнул Н.Назарбаев.

По его мнению, мировое сообщество — это единый организм, который «силен в своем многообразии, многоукладстве, который может выживать и развиваться при наличии баланса, гармонии между населяющими нашу планету нациями и народами».

«Именно поэтому мы должны совместно добиваться более безопасного мира, более справедливого миропорядка, основанного на верховенстве международного права. Безусловно, что в этом деле особая роль принадлежит совбезу ООН. Убежден, что в XXI столетии человечество в силах пройти достойный путь к миру, свободному от угрозы оружия массового уничтожения», — сказал Н.Назарбаев.

«Я верю, что доверие, воля, разум мирового сообщества, помноженные на энергию коллективных действий, не дадут нашей планете шагнуть в пропасть глобальной катастрофы», — заключил президент Казахстана.