Назарбаев призывает к созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке

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Астана. 18 января. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым продолжить работу по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке.

«Одним из самых эффективных средств в борьбе за расползание оружия массового уничтожения (ОМУ) считаю создание зон, свободных от ядерного оружия. Это также представляет собой форму проявления коллективного доверия. Это мы сделали в Центральной Азии, надеюсь, также получу от ядерных держав за этот наш поступок соответствующую защиту. Считаю важным продолжать усилия по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке, призываю заинтересованные стороны возобновить работу и надеюсь, что оставшиеся между некоторыми странами разногласия вскоре будут преодолены», — сказал Н.Назарбаев, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг.

«Безъядерный статус Казахстана может стать примером и послужить практическим руководством для других стран. (…) Мы создали и укрепили нашу независимую страну, добились ее высокого международного авторитета, именно отказавшись от ядерного оружия и получив гарантии ненападения от ядерных держав. Мы призываем последовать нашему примеру все другие страны. Мы призывали в свое время Иран, сейчас призываем Северную Корею», — подчеркнул президент РК.

«Не в этих ядерных бомбах и ракетах находится сила. В мире ее много. Это не является по-настоящему защитой. Защитой является доверие мирового сообщества», — уверен Н.Назарбаев.

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