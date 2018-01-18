В казахстанской федерации футбола ратуют за возвращение ее бывшего президента

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Алматы. 18 января. КазТАГ — Адильбек Джаксыбеков выдвинут в кандидаты на пост президента казахстанской федерации футбола (КФФ), передает корреспондент КазТАГ.

В офисе КФФ состоялась онлайн-конференция с участием генерального секретаря Азамата Айтхожина и представителей региональных федераций. Главным вопросом обсуждения стала предстоящая 10 февраля внеочередная конференция, которая состоится в Астане.

Как известно, президент КФФ Сеильда Байшаков подал в отставку. Представители региональных федераций единогласно приняли решение выдвинуть кандидатуру Адильбека Джаксыбекова на пост президента казахстанской федерации футбола.

«А. Джаксыбеков ранее возглавлял федерацию футбола нашей страны. Именно при нем (…) национальная сборная радовала своей игрой отечественных болельщиков, а клубы, благодаря повышению общего уровня чемпионата, стабильно стали демонстрировать успешные результаты в международных матчах», — отметили представители региональных федераций.

«По всей стране появились футбольные центры, которые дали возможность заниматься любимым видом спорта тысячам мальчишек. При нем работа по популяризации этого вида спорта не прекращалась, была массовость. Также стоит упомянуть, что в 2014 году Казахстан впервые принял у себя Конгресс УЕФА, что автоматически дало признание нашего футбола мировым сообществом», — напомнили участники конференции.

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Новый президент Казахстанской федерации футбола станет известен по итогам голосования на внеочередной конференции.

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