5 компаний-поставщиков газа подозревают в ценовом сговоре в СКО

Астана. 19 января. КазТАГ – 5 компаний-поставщиков газа подозревают в ценовом сговоре в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК.

«Начато расследование в области защиты конкуренции РКв отношении ТОО «Промгаз», ТОО «Рока», ТОО «РАЙГАЗ», ТОО «Алыс газ», ТОО «Аль-Нұр ГАЗ» по признакам нарушения пп.1 п.1 ст. 170 ПК РК (антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка). Основанием для начала расследования послужило обращение редактора сайта Петропавловск.news Н. Унгефуг по вопросу роста цены на газ, предназначенный для заправки транспортных средств», — сообщили в КРЕМЗКиПП МНЭ РК в пятницу.

Как уточнили в ведомстве, расследование ведет региональный департамент комитета.