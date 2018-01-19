В декабре казахстанцы оставили в торговых центрах, магазинах и на базарах 195 миллиардов тенге

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Эта сумма на четверть больше, чем годом ранее

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