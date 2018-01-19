В декабре казахстанцы оставили в торговых центрах, магазинах и на базарах 195 миллиардов тенге 19.01.2018 16:05 Жизнь 63 0 Эта сумма на четверть больше, чем годом ранее comments powered by HyperComments Похожие материалы: Инфляция в Казахстане в декабре составила 0,7%, в 2017 г. — 7,4% Страны ОПЕК+ в декабре превысили план по сокращению добычи на 25% Казахстанцы требуют ответа от Путина «Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп приняли совместное заявление». «Уволить всех сотрудников центрального аппарата ФНБ «Самрук-Казына». «Есть ли кризис? Казахстанцы стали тратить больше денег». «Это такая мягкая девальвация» Казахстанцы пожаловались на отсутствие лекарств для людей, страдающих диабетом