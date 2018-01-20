Казахстанские дзюдоисты Кыргызбаев и Серикжанов завоевали «бронзу» этапа Гран-при в Тунисе

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Алматы. 20 января. КазТАГ — Казахстанские дзюдоисты Гусман Кыргызбаев и Ерлан Серикжанов завоевали «бронзу» этапа Гран-при в Тунисе, передает корреспондент со ссылкой на сайт федерации дзюдо Казахстана (ФДК).

«Г. Кыргызбаев (до 60 кг) дошел до полуфинала, где уступил французу Валиду Хьяр. В утешительном финале наш соотечественник одолел марокканца Ясина Моудатира и принес в копилку сборной Казахстана бронзовую медаль. Е. Серикжанов (до 66 кг) выиграл «бронзу», оказавшись сильнее в утешительном финале россиянина Исы Исаева (победа «иппоном»)», — говорится в сообщении в субботу.

Гран-при в Тунисе по дзюдо стартовал 19 января, завершится 21-го числа. В турнире участвуют 334 спортсмена из 46 стран.

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