Выбравшиеся из сгоревшего в Актюбинской области автобуса рассказали об обогреве салона паяльной лампой

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Актобе. 20 января. КазТАГ — Выбравшиеся из сгоревшего в Актюбинской области автобуса рассказали об обогреве салона паяльной лампой, передает корреспондент.

«Согласно основной версии, причина пожара – это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время, в ходе следственных действий и допросов, было установлено, что находилась (в автобусе – прим.) емкость пластмассовая с 5 л бензина. Версия подтверждается показаниями оставшихся в живых. В связи с тем, что двигатель автомашины заглох, и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более 2 часов, естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение 5 минут, унес жизни всех граждан, которые находились в автобусе», — сообщил вице-министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Он отметил, что к допросу пострадавших следственные органы приступили 19 января.

«Полностью исключена версия, что это было ДТП или какое-то криминальное происшествие. По окончанию осмотра места происшествия, в данной автомашине не обнаружено ни одного холодного оружия, ни одного огнестрельного оружия, и никаких боеприпасов, либо остатков от боеприпасов, то есть эти домыслы полностью исключаются», — добавил Е. Тургумбаев.

Вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что выжившие в инциденте прошли обследование.

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«В целом ситуация стабильная, каждый из них чувствует себя хорошо. Очень активно работали психологи, требовалось моральное восстановление. Большой стресс у пострадавших. Сегодня ситуация нормализовалась. Пациенты активны, подвижны и их здоровью ничто не угрожает. Они готовы к выписке», — рассказал А. Цой.

Напомним, возгорание пассажирского автобуса произошло 18 января на 1068 км трассы «Самара-Шымкент» во время движения. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Пятерым пассажирам удалось выскочить из автобуса, остальные сгорели заживо. На место пожара сразу же были направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района. По информации служб экстренного реагирования, 5 пассажирам, которым удалось выбраться из охваченного пламенем салона, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, кроме того, в Казахстане и Узбекистане развернуты «горячие линии» психологической службы.

Ранее сообщалось о том, что состояние пятерых выживших стабильное. 2 пассажиров получили ожоги I-II степени, остальные 3 в шоковом состоянии.

Для расследования инцидента в Казахстане создана правительственная комиссия. Возбуждено уголовное дело.

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По информации, распространенной министерством по инвестициям и развитию РК, автобус марки KassbohrerSetra Х335РСМ лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал и в перечне регулярных маршрутов отсутствует. Кроме того, у транспортного средства оказался просрочен техосмотр почти 2 года назад – он был пройден в Шымкенте и действовал с 17 августа 2015 года до 17 февраля 2016 года.

Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент РК Нурсултан Назарбаев и узбекский лидер Шавкат Мирзиеев. Кроме того, благодарность за помощь в расследовании казахстанской стороне выразили представители делегации Узбекистана.

19 января тела погибших были доставлены в Актобе. Также установлены и названы имена 32 жертв происшествия. Вечером 19 января борт МЧС РУ с телами 52 погибших на трассе в Казахстане вылетел в Узбекистан.

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