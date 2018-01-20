Алматы. 20 января. КазТАГ – Власти Великобритании исключают возможность повторного референдума по Brexit, сообщает ТАСС.

«Второго референдума не будет. Парламент предоставил право выбора британской общественности, и она приняла свое решение. Мы покидаем ЕС, но не Европу, мы хотим партнерства с Евросоюзом. Соединенное Королевство не намерено разрушать все мосты. У нас общие интересы и мы стоим перед общими вызовами. Великобритания готова выполнить свои обязательства по обеспечению общей безопасности. Мы не закрываем двери. Трансграничный поток товаров важен для обеих сторон. Мы хотим договориться о всеобъемлющем соглашении по свободной торговле, а также о партнерстве в сфере безопасности», — сказала в субботу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Т. Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года. 10 ноября британские власти даже назвали точное время выхода – 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст).

Вместе с тем, ожидается, что потери Евросоюза от Brexit могут достигать 14 млрд евро ежегодно. 16 января стало известно о том, что ЕС ужесточил условия для проведения дальнейших переговоров с Великобританией по заключению сделки о выходе страны из сообщества.