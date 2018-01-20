Алматы. 20 января. КазТАГ – Американские спецслужбы потеряли собранную за 7 лет интернет-слежки информацию, сообщают «Известия».

«Американское агентство национальной безопасности (АНБ) не сохранило перехваченные интернет-данные, полученные в ходе слежки с 2001 по 2007 год. С 2007 года судебные предписания обязали агентство хранить данные по программе электронного слежения за гражданами США. Джордж Буш-младший проводил такую программу с 2001 по 2007 год. В 2014 году информация еще была в сохранности. Затем ее удалили якобы для того, чтобы освободить место для хранения новых файлов», — говорится в сообщении в субботу.

Кроме того, оказались удалены и резервные копии, сделанные в 2009, 2011 и в 2016 годы.

«Информация не была удалена намеренно: есть надежда восстановить часть данных с 2003 по 2007 год благодаря сохранившимся метаданным», — заверили в АНБ США.