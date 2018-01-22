Астана. 22 января. КазТАГ — Гражданин Казахстана погиб в результате террористической атаки на гостиницу в Кабуле, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«Трагическая весть поступила из Афганистана. Гражданин Казахстана, 1978 года рождения, погиб сегодня в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал А. Жайнаков на своей странице в Facebook в воскресенье.

По его словам, казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и министерства иностранных дел. В ближайшие дни будет решаться вопрос по организации доставки тела погибшего на родину

По информации АфТАГ, в субботу вечером группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. В результате атаки погибли 5 человек, один из которых иностранец, еще 6 получили ранения. Среди них трое силовиков.

По данным телеканала Толо, движение «Талибан» взяло на себя ответственность за это нападение.

Intercontinental Hotel считается популярнейшим среди иностранцев отелем Кабула, где проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц.