Гонку этапа Кубка мира выиграл в Словении казахстанец Полторанин

Астана. 21 января. КазТАГ – Гонку этапа Кубка мира выиграл в Словении казахстанец Алексей Полторанин, сообщает пресс-служба национальной федерации лыжных гонок Казахстана (ЦФЛГК).

«В Словении, в г. Планица, где прошли 2 гонки этапа Кубка мира, сегодня лидер казахстанской национальной команды по лыжным гонкам А. Полторанин пришел первым на дистанции 15 км в классическом стиле», — сообщили в ЦФЛГК в воскресенье.

Выигравший этап спортсмен был единственным представителем Казахстана из числа 78 участников гонок.

«Стартовавший под 44 номером спортсмен, затратил на прохождение дистанции 34 минуты и 23,3 секунды. На разных отметках лидерство А. Полторанин делил с Йоханнесом Клэбо, но в итоге показал лучший результат, опередив норвежца на 13,2 секунды. Тройку призеров гонки замкнул Кэл Халверсон из Швеции», — отметили в федерации.

Сообщается, что следующие гонки этапа Кубка мира пройдут в Австрии.

«Следующие соревнования этапа Кубка мира пройдут уже на следующих выходных в австрийском Зеефельде, в этих стартах также от нашей команды участие примет только Алексей» — рассказал главный тренер национальной сборной Казахстана по лыжным гонкам Александр Батяйкин.