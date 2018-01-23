Экспертное мнение: Самыми высокодоходными инструментами в 2017 г. стали криптовалюты и нефть Brent

Алматы. 23 января. КазТАГ — Сергей Зелепухин. Криптовалюты, фьючерсы на нефть марки Brent, фондовый индекс S&P 500, депозиты в евро и золото стали самыми высокодоходными финансовыми инструментами в прошлом году, считает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова.

«Самым доходным инструментом в 2017 году предсказуемо стали криптовалюты. В частности, биткоин, который включен в общий рейтинг как самая первая и известная криптовалюта, за год принес инвесторам более 1200%. И это не предел: некоторые другие криптовалюты продемонстрировали еще более быстрый рост. Например, Ethereum за год подорожал на 9400%, Ripple – на 33 600%» — перечислила она.

По ее мнению, рост котировок криптовалют может продолжиться и в этом году.

«Однако темпы его, скорее всего, снизятся: крайне маловероятно, что тот же биткоин за год сумеет подорожать еще на 1200%», — сомневается эксперт.

Согласно информации Ж. Кулаковой, на втором месте по доходности стала нефть марки Brent, подорожавшая за год на 20%.

«Главным драйвером нефтяного рынка в 2017 стало соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти, падение доллара США на международной арене, а также ряд других факторов преимущественно временного характера: ураганы, спровоцировавшие сокращение добычи в США, поломки нефтепроводов, беспорядки в Иране и прочее», — пояснила она.

На третьем месте, по информации Ж. Кулаковой, оказался фондовый индекс S&P 500, в который входят акции 500 крупнейших компаний США.

«Рост фондового рынка США, который продолжается по сей день, был во многом подогрет победой Трампа на президентских выборах в США», — считает эксперт.

На четвертом месте, по ее данным, стали депозиты в евро: за прошлый год они могли принести вкладчикам более 16% доходности.

«Сама по себе процентная ставка по валютным вкладам невелика — средний показатель за январь-декабрь 2017 года составил 1,6%. Основная доходность в данном случае была обеспечена за счет роста курса евро к доллару», — подчеркнула она.

В пятерку самых высокодоходных финансовых инструментов в прошлом году, по словам Ж. Кулаковой, вошло золото.

«Оно на фоне падения доллара и сохранения ряда геополитических рисков в 2017 году подорожало, благодаря чему обезличенные металлические счета могли принести инвестору свыше 4% годовых. Однако физическое золото в слитках при этом традиционно оказалось убыточным из-за того, что банки продают слитки на 10-20% дороже, чем покупают. Эта разница в цене называется «спред», и именно высокие спреды делают слитки непривлекательными в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — отметила она.