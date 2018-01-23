В Москве состоится художественная выставка, посвященная Казахстану

Алматы. 23 января. КазТАГ — Российская художница познакомит москвичей с величием Казахской Степи, сообщается на сайте посольства РК в РФ.

«25 января в 19.00 в Москве в частной галерее «Арка» (Брюсов переулок, 2/14 стр.2) откроется персональная выставка народного художника РФ, профессора Российской академии художеств, лауреата государственной премии РФ Татьяны Назаренко. В экспозиции под названием «Путешествие на Восток» будут представлены около 70 ранних работ мастера, созданные в 1970-х годах в Казахстане», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Пространство казахских степей, легкие юрты, неторопливое течение времени, величественность и пленительная свобода в лицах кочевников, а главное ощущение той самой всегда ускользающей и невыразимой тайны, окутывает образы, созданные Т.Назаренко, отмечается в сообщении.

Череда персональных выставок Т. Назаренко, организованная в последнее время ведущими музеями России, не оставила безразличным ни одного, кто хоть однажды проявил интерес к современному искусству.

Выставка будет работать ежедневно (выходные – понедельник, вторник) с 12.00 до 20.00 и продлится по 25 февраля 2018 года.