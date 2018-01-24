Алматы. 24 января. КазТАГ – Масштабная антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии завершена, сообщает ТАСС.

«Власти Саудовской Аравии заявили о завершении масштабной кампании по борьбе с коррупцией, в ходе которой были задержаны принцы, экс-министры и предприниматели королевства. На предложенную государством сделку по передаче части активов и собственности в счет нанесенного правительству ущерба согласилось большинство заключенных под стражу. Дела 95 человек, отказавшихся от досудебного урегулирования, переданы в прокуратуру, они предстанут перед судом. Имена несогласных на альтернативу не разглашаются», — говорится в сообщении в среду.

Напомним, в начале ноября 2017 года генеральная прокуратура королевства представила первые итоги масштабного антикоррупционного расследования. В рамках него было задержано 11 членов королевской семьи, 4 действующих министра и десятки бывших министров. На основании расследований прокуратуры, которые, как выяснилось, она ведет уже последние 3 года, по меньшей мере $100 млрд были «использованы не по назначению» в результате «систематической коррупции и растрат за последние несколько десятилетий».

Антикоррупционное расследование стало частью проведения в стране масштабных реформ, на которые власти были вынуждены пойти после того, как доходы королевства резко сократились из-за падения цен на нефть.