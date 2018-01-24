Масштабная антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии завершена

Новости 298 0
Казахстанцы в боях за Ленинград Казахстанцы в боях за Ленинград
13680

Алматы. 24 января. КазТАГ – Масштабная антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии завершена, сообщает ТАСС.

«Власти Саудовской Аравии заявили о завершении масштабной кампании по борьбе с коррупцией, в ходе которой были задержаны принцы, экс-министры и предприниматели королевства. На предложенную государством сделку по передаче части активов и собственности в счет нанесенного правительству ущерба согласилось большинство заключенных под стражу. Дела 95 человек, отказавшихся от досудебного урегулирования, переданы в прокуратуру, они предстанут перед судом. Имена несогласных на альтернативу не разглашаются», — говорится в сообщении в среду.

Напомним, в начале ноября 2017 года генеральная прокуратура королевства представила первые итоги масштабного антикоррупционного расследования. В рамках него было задержано 11 членов королевской семьи, 4 действующих министра и десятки бывших министров. На основании расследований прокуратуры, которые, как выяснилось, она ведет уже последние 3 года, по меньшей мере $100 млрд были «использованы не по назначению» в результате «систематической коррупции и растрат за последние несколько десятилетий».

Антикоррупционное расследование стало частью проведения в стране масштабных реформ, на которые власти были вынуждены пойти после того, как доходы королевства резко сократились из-за падения цен на нефть.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Кронпринц Саудовской Аравии создал личную мини-армию в 5 тыс. человек
  2. Протестовавших против королевского указа о жесткой экономии 11 принцев арестовали в Саудовской Аравии
  3. Саудовские компании задействуют в проектах по переработке нефти и газа в Казахстане
  4. Женщины старше 25 лет смогут посещать Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин
  5. Казахстан продолжит выполнение своих обязательств в рамках сделки ОПЕК+ по снижению добычи

Новости партнеров

Загрузка...