Астана. 24 января. КазТАГ — На вопрос о рациональности преподавания физики, химии и биологии на английском языке в школах ответили в правительстве РК, передает корреспондент со ссылкой на ответ премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов мажилиса парламента Казахстана.

«Основной целью обучения является создание необходимых условий для одновременного овладения казахстанцами 3 языками в соответствии с международными стандартами, в том числе английским языком как средством интеграции в мировую экономику. По мнению известных ученых 30% знаний, в сфере медицины, IT, био- и нанотехнологий, самолетостроения, робототехники и так далее, обновляются каждые 5 лет, соответственно, перевод такой массы новых знаний малоэффективен и приводит к значительной нагрузке на бюджет. Планируется, что к 2020 году большинство отечественных вузов перейдут на английский язык обучения по техническим и медицинским специальностям. В связи с этим старшеклассники должны быть готовы усваивать материал вузов на английском языке, именно по предметам «Химия», «Физика», «Информатика», «Биология», — говорится в ответе Б. Сагинтаева в среду.

По словам премьера, поэтапный переход к обучению на казахском, русском и английском языках в старших классах и вузах предусмотрен 79 шагом плана нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех» и государственной программой развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

«По результатам социологического опроса, проведенного исследовательским институтом «Общественное мнение» — 81% родителей желают, чтобы их дети знали английский язык. 34% родителей делают для этого все от них зависящее и без помощи государства, у 27% отсутствуют возможности и надежду они связывают со школой, 66% родителей поддерживают внедрение обучения на 3 языках. Основной подход в обучении – уровневая модель изучения языков по типу CEFR, обеспечивающая единство, преемственность и непрерывность их изучения на всех ступенях образовательной системы», — добавил глава правительства.

При этом, по словам руководителя кабмина, вопрос введения обучения на 3 языках решается комплексно за счет использования всех ресурсов образовательного процесса, в том числе обучения английскому языку, начиная с 1 класса и использования вариативного компонента (кружки, факультативы) с 5 классов.

«С 2019 года планируется введение преподавания на английском языке отдельных из указанных 4 предметов (по выбору). В 2017-2018 учебном году на базе 153 школ начата апробация преподавания отдельных предметов естественнонаучных дисциплин на английском языке, в 378 школах начато внедрение элементов английского языка в преподавание. Внедрение обучения на 3 языках будет проводиться поэтапно, по мере готовности школ. Схема перехода на обучение на 3 языках и окончательный график будут утверждены министерством образования и науки после итогов апробации и обсуждения с родительской и педагогической общественностью», — говорится в ответе.

Как отметил премьер-министр, для введения обучения на 3 языках немаловажное значение имеют уровень учебно-методического обеспечения школ, компетенции учителей-филологов школ, их профессиональное развитие и научно-методическое сопровождение учебного процесса.

«В настоящее время Министерством образования и науки утвержден «Профессиональный стандарт педагога», в основу которого заложена модель современного педагога с критериями квалификации и сертификации педагогов. На его основе вузы разрабатывают образовательные программы педагогических специальностей. Так, на основе профессионального стандарта педагога разработаны образовательные программы по специальности «Иностранный язык: 2 иностранных языка», в основу которых положены общеевропейские компетенции владения иностранным языком. В качестве обязательного изучения предлагаются международные сертифицированные программы», — проинформировал Б. Сагинтаев.

Он сообщил о том, как оценивается уровень подготовки будущих педагогов, а также сообщил о том, что ежегодно учителя филологических специальностей проходят курсы повышения квалификации в АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (АОО «НИШ») как за счет средств республиканского бюджета, так и за счет внебюджетных средств вузов. Кроме того, добавил премьер, в дальнейшем в рамках проекта Всемирного банка (ВБ) «Модернизация среднего образования РК» с 2018 года предусмотрена разработка образовательных программ по всем педагогическим специальностям, в том числе филологическим.

«Для работы над разработкой образовательных программ будут привлечены отечественные и зарубежные эксперты. Планируется разработка учебно-методических комплексов дисциплин совместных образовательных программ, а также приглашение зарубежных ученых для обучения преподавателей педагогических вузов и проведения обучающих семинаров. По результатам проекта будет разработана обновленная схема работы средних школ с вузами в части подготовки педагогических кадров на основе новой программы обучения. При этом педагогические вузы будут оснащены современными мультимедийными кабинетами, будут внедрены цифровые образовательные ресурсы и специальная учебная литература на английском языке», — сообщил глава кабмина.

Как отметил руководитель правительства, ожидается, что по результатам реализации данного проекта уровень подготовки выпускников педагогических вузов будет осуществляться на уровне международных образовательных стандартов.

«С 2016 года преподавание русского языка в школах с казахским языком обучения ведется в количестве 2-х часов в неделю, начиная с 1 класса. Кроме того, начиная с 2017-2018 учебного года, на 1 час увеличено количество часов английского языка в школах и составляет в 1 классе – 2 часа, со 2 класса – 3 часа в неделю, что способствует развитию языковых компетенций учащихся. Современная учебно-методическая база обучения английскому языку основана на международных стандартах обучения в соответствии с критериями предметно-языкового интегрированного обучения. Методика обучения казахскому языку ориентирована на уровни тестирования КАЗТЕСТ», — продолжил премьер.

По мнению главы правительства, принимаемые меры должны обеспечить качество преподавания языковых дисциплин в школах.

«Относительно указания в свидетельстве об окончании основной школы и в аттестате об окончании средней школы не оценки, а уровня знания языков (А1, А2, В1, В2, С1, С2). В настоящее время данный вопрос прорабатывается в рабочих группах при Национальном центре тестирования министерства, с обсуждением и разработкой механизмов соответствия оценок уровням знания и владения учащимися языками. Учитывая изложенное, дальнейшая работа будет продолжена в соответствии с поручениями главы государства по развитию обучения на 3 языках в системе образования, данными в послании народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», — резюмировал Б. Сагинтаев.