Послом Казахстана в Пакистане назначен Садыков

Астана. 25 января. КазТАГ – Послом Казахстана в Пакистане назначен Барлыбай Садыков, сообщает пресс-служба президента РК Нурсултана Назарбаева.

«Указом главы государства Барлыбай Садыков назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан. Указом главы государства в соответствии с Законом РК «О государственной службе Республики Казахстан» в связи с достижением пенсионного возраста Бахитбек Шабарбаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Исламской Республике Пакистан, чрезвычайного и полномочного посла РК в Народной Республике Бангладеш по совместительству», — говорится в сообщении в четверг.

Б. Садыков известен своей работой в Организации объединенных наций. В частности, дипломат работал в качестве заместителя постоянного представителя Казахстана при ООН.