Наличие камней в угле, который поставили на казахстанские ТЭЦ, объяснили в минэнерго РК

Астана. 25 января. КазТАГ — Оксана Скибан. Камни в угле, который поставили на Согринскую и Усть-Каменогорскую ТЭЦ, попали в результате проведенных до этого горных работ на разрезе Каражыра, сообщил вице-министр энергетики РК Бахытжан Джаксалиев.

«Да, такие жалобы (насчет камней в угле — КазТАГ) имеют место быть. Буквально тремя днями раньше такие же жалобы поступали не только от населения, но и от таких энергетических предприятий, как ТОО «Согринская ТЭЦ», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на поставки угля с разреза АО «Каражыра». Мы разбираемся с этими вещами, но должны отметить, что это связано с проведением горных работ», — сказал Б. Джаксалиев на брифинге в четверг.

По его словам, сейчас в экстренном порядке вызывают в минэнерго всех представителей этих угледобывающих предприятий.

«У нас есть определенные нормы и стандарты, по которым должен поставляться уголь. Но в то же время в рамках хозяйствующих договоров самих субъектов, которые заказывают заказчики, надо вести исковую-претензионную работу на предмет взыскания с этих предприятий за занижение качества продукции. А акиматы я прошу смотреть на вопросы того, что действительно, порой продают нашему конечному потребителю, бытовым потребителям уголь низкого качества, а порой не тот уголь, за который они берут деньги», — отметил он.

«Иными словами за Шубаркульский уголь выдают другой уголь, который другого качества, а деньги берут как за Шубаркульский уголь. Это происходит, по большей части, на плохо контролируемом сегменте рынка, где на определенных «пятаках» скапливается маленькие грузовички — две-три тонны повез, «уболтал», что качество хорошее, а потребитель в конечном итоге получает и жалуется на то, что уголь не горит. Он по природе, может быть, и не должен гореть, потому что в нем половина породы», — добавил представитель минэнерго.

В заключение он посетовал, что «это тяжело проследить».

«Потому что у нас достаточно разветвленная сеть трейдеров, но это надо пресекать в любом случае. И можем однозначно сказать, что министерство не может данную ситуацию проконтролировать. Ее должны контролировать наши коллеги из местных исполнительных органов», — резюмировал Б. Джаксалиев.