Координировать меры в области цифровой безопасности впервые в формате «восьмерки» договорились представители ШОС

Алматы. 26 января. КазТАГ – Координировать меры в области цифровой безопасности впервые в формате «восьмерки» в китайском Ухане договорились представители Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба ШОС.

«В работе заседания, которое впервые прошло в формате «восьмерки», приняли участие представители государств-членов ШОС. В ходе мероприятия участники заседания, отметив растущую значимость международной информационной безопасности как одного из ключевых элементов системы международной безопасности, сошлись во мнении, что необходимо продолжить активные совместные усилия и координировать меры по предотвращению использования цифрового пространства в целях, несовместимых с задачами обеспечения международного мира, безопасности и стабильности», — сообщили в организации в пятницу.

Кроме того, стороны договорились и далее активно реализовывать положения соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 2009 года.