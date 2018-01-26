Алматы. 26 января. КазТАГ — 25 человек погибли за неделю от желтой лихорадки в Бразилии, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«В 3 юго-западных штатах зафиксирован подъем заболеваемости. Так с середины января по 22 января текущего года в штате Минас-Жерайс зарегистрировано 47 случаев, 25 из которых со смертельным исходом; в штате Сан-Пауло – 36 и 25 случаев, соответственно; в штате Рио-де-Жанейро – 20 и 8, соответственно. В штате Минас-Жерайс на 180 дней объявлено чрезвычайное положение и закрыт городской зоопарк, в котором зарегистрирована смерть обезьяны, инфицированной вирусом желтой лихорадки. В парках штата рекомендовано находится только тем лицам, которые вакцинированы против желтой лихорадки», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с января 2016 года по декабрь 2017 года в 7 странах Южной Америки (Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Суринам, Французская Гвиана и Эквадор) зарегистрировано 777 подтвержденных случаев желтой лихорадки, 261 из которых завершились летальным исходом. С 13 декабря 2017 года только Бразилия сообщает о новых случаях этой инфекции.

«ВОЗ распространила информацию для туристов, в которой им не рекомендовано посещать указанные выше штаты Бразилии без соответствующей прививки», — сказано в сообщении.