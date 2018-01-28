Из-за холода в Алматы прорвало водопроводную трубу

Новости 153 1

Алматы. 28 января. КазТАГ — Из-за холода в Алматы прорвало водопроводную трубу, мгновенно образовался гололед, передает корреспондент агентства.

«По ул. Саина в южном направлении, не доезжая до ул. Шаляпина, произошел прорыв трубы. Предположительно, из-за низких температур. Со слов очевидцев, вода полилась вниз по ул. Саина, везде гололед», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что на месте ЧП работают работники коммунальных служб, которые уже устранили течь, перекрыв воду.

Также на месте аварии находится заместитель акима Ауезовского района Бахытжан Рахимбеков, который обещал сегодня полностью устранить все неполадки.

«На данный момент работники коммунальных служб ждут кожух, с помощью которого планируют залатать место прорыва», — добавляет корреспондент.

Культурный слой Культурный слой
510123

Между тем в устранении аварии задействованы все коммунальные службы.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Авария привела к отключению электричества в густонаселенном селе под Алматы
  2. Снег, гололед и усиление ветра ожидаются на большей части Казахстана в четверг
  3. Поддержавшие подозреваемого во взяточничестве директора тетра им. Ауэзова в Алматы знаменитости призывают к объективности
  4. Снег ожидается в среду в большинстве областей Казахстана, местами возможны усиление ветра, метель, туман, гололед
  5. Три человека пострадали в результате ДТП в Алматы

Новости партнеров

Загрузка...