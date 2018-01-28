Алматы. 28 января. КазТАГ — Из-за холода в Алматы прорвало водопроводную трубу, мгновенно образовался гололед, передает корреспондент агентства.

«По ул. Саина в южном направлении, не доезжая до ул. Шаляпина, произошел прорыв трубы. Предположительно, из-за низких температур. Со слов очевидцев, вода полилась вниз по ул. Саина, везде гололед», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что на месте ЧП работают работники коммунальных служб, которые уже устранили течь, перекрыв воду.

Также на месте аварии находится заместитель акима Ауезовского района Бахытжан Рахимбеков, который обещал сегодня полностью устранить все неполадки.

«На данный момент работники коммунальных служб ждут кожух, с помощью которого планируют залатать место прорыва», — добавляет корреспондент.

Между тем в устранении аварии задействованы все коммунальные службы.