Народ Афганистана вынес достаточно насилия – МИД РК

Астана. 28 января. КазТАГ – Министерство иностранных дел РК сделало заявление в связи с террористическим актом в дипломатическом районе Кабула, сообщается на сайте ведомства.

«Казахстан решительно осуждает бесчеловечный террористический акт в дипломатическом квартале Кабула 27 января, в результате которого погибли десятки мирных граждан», — говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

«Использование автомобиля скорой помощи в преступных целях является особенно ужасным, циничным и подлым», — отмечается в сообщении.

Казахстан заявляет, что народ Афганистана вынес достаточно насилия, и вновь призывает международное сообщество оказывать поддержку этой стране через расширение регионального сотрудничества и более эффективное использование инструментов превентивной дипломатии, подчеркнули в МИД.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — заключается в сообщении.

Напомним, в субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана прогремел взрыв. По данным телеканала Толо, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. В результате взрыва, по последним данным, погибли 95 человек, еще 163 получили ранения.