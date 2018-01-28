Совбез ООН осудил теракт в Кабуле, назвав его «чудовищным»

Алматы. 28 января. КазТАГ — Совет безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) осудил теракт в центре Кабула, жертвами которого стали, по меньшей мере, 95 человек, сообщает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ) со ссылкой на ТАСС.

«В принятом в субботу заявлении для печати члены СБ выступили за привлечение к правосудию виновных в организации атаки, ответственность за которую взяло на себя движение «Талибан». В Совбезе назвали нападение «чудовищным» и «подлым», выразив соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана. СБ ООН напомнил о том, что акты терроризма являются преступлением и не могут быть оправданы никакими мотивами», — говорится в сообщении в воскресенье.

«Члены СБ ООН подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных террористических актов к правосудию, а также призвали все государства активно сотрудничать с правительством Афганистана и другими заинтересованными властями в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и резолюций СБ», — говорится в заявлении.

Кроме того, Совбез указал государствам всеми средствами бороться с терроризмом при уважении международных норм, включая права человека.

Президент США Дональд Трамп в субботу призвал все страны предпринять решительные действия против движения «Талибан», организовавшего новый теракт в Кабуле.

«Все страны должны предпринять решительные действия против движения «Талибан» и террористической инфраструктуры, которая поддерживает их (талибов). Я осуждаю подлое нападение в Кабуле, в результате которого погибло много гражданских лиц и сотни получили ранения. Этот кровавый теракт лишь укрепляет нашу решимость и решимость наших афганских партнеров. Жестокость, к которой прибегает движение «Талибан», не достигнет своей цели», — отметил он в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

По словам Д.Трампа, «США привержены обеспечению безопасности в Афганистане» и будут стремиться к тому, чтобы там «не осталось террористов, которые бы в качестве своих целей избирали американцев», их союзников и «всех тех, кто не разделяет их злобную идеологию».

Взрыв в Кабуле уже осудили представители Великобритании, Франции, Индии, Пакистана и НАТО.

Напомним, в субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана прогремел взрыв. По данным телеканала Толо, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. В результате взрыва, по последним данным, погибли 95 человек, еще 163 получили ранения.