Астана. 29 января. КазТАГ – Результаты проверки в управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы по «Кок-Жайлау» могут передать в правоохранительные органы, передает корреспондент со ссылкой на ответ премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов мажилиса парламента Казахстана.

«В настоящее время департаментом внутреннего государственного аудита (ДВГА) по г. Алматы комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов РК назначена проверка по государственным закупкам КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года. В случае установления нарушений требований законодательства РК о государственных закупках материалы будут переданы в правоохранительные органы», — говорится в понедельник в ответе Б. Сагинтаева на запрос.

Ранее, 25 января из ответа генерального прокурора РК Кайрата Кожамжарова на депутатский запрос стало известно о том, что ДВГА проводит проверку доводов о нарушениях при реализации проектов г. Алматы по электроснабжению объектов «Кок-Жайлау», «Акбулак», «Акжар». Одновременно с этим, с 16 января 2018 года департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы в управлении начата проверка обстоятельств о недостоверной даче ответа должностными лицами относительно производства силовых транформаторов АО «Кентауский трансформаторный завод» («КТЗ»).

Напомним, 27 декабря 2017 года группа депутатов фракции «Ак жол» озвучила запрос на имя премьер-министра РК Б. Сагинтаева и генерального прокурора страны. В нем мажилисмены рассказали о том, как казахстанские чиновники продвигают интересы иностранных производителей, ограничивая доступ к государственным закупкам отечественным компаниям. В качестве примера были приведены проекты строительства электросетей Зимней Универсиады в Алматы, горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» и других объектов.