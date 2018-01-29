В Алтайском крае на замерзшей трассе спасли казахстанцев

Алматы. 29 января. КазТАГ — В ночь на 29 января на трассе в западной части Алтайского края сломались два микроавтобуса, в которых ехали жители Монголии и Казахстана, сообщается на сайте посольства РК в РФ.

«Стоящие машины заметили ночью в 35 км от села Кулунда на трассе Кулунда – Родино. Среди пассажиров были 12 студентов и трое детей. Люди ехали в гости в Монголию. С трех часов ночи водители пытались самостоятельно отогреть транспортные средства, но так и не справились», – сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Позже микроавтобусы заметили сотрудники ГИБДД.

Водителей и пассажиров срочно доставили в ближайший пункт обогрева. Транспорт отогрели и отбуксировали в населенный пункт в теплый гараж.