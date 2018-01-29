Алматы. 29 января. КазТАГ — Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в 55 км к востоку от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 января 2018 г. в 20 час. 36 мин. 32 сек. алматинского времени (29 января 2018 г. в 14 час. 36 мин. 32 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, магнитуда MPV 5.1. Глубина очага — 5 км.

«Ощущалось в горах Заилийского Алатау в районе с.Тургень — 2 балла», — указано в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.