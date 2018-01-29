Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в 55 км к востоку от Алматы

Новости 98 0

Алматы. 29 января. КазТАГ — Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в 55 км к востоку от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 января 2018 г. в 20 час. 36 мин. 32 сек. алматинского времени (29 января 2018 г. в 14 час. 36 мин. 32 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, магнитуда MPV 5.1. Глубина очага — 5 км.

«Ощущалось в горах Заилийского Алатау в районе с.Тургень — 2 балла», — указано в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Землетрясение магнитудой 4.4 произошло в 28 км от Алматы
  2. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на границе Казахстана и Узбекистана
  3. Школьные занятия отменили с 5 по 11 классы в Алматы в связи с похолоданием в субботу
  4. 20 авиарейсов были задержаны в аэропорту Алматы за прошедшие сутки
  5. 135 терактов со стороны детей-смертников из «Боко харам» зафиксировано в 2017 г. в Нигерии

Новости партнеров

Загрузка...