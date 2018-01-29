Казахстан завоевал 57 олимпийских лицензий по 9 видам спорта

Астана. 29 января. КазТАГ — На сегодняшний день казахстанские спортсмены завоевали 57 олимпийских лицензий по 9 видам спорта, сообщается на сайте Национального Олимпийского комитета Казахстана.

«Больше всего казахстанских атлетов выступят по биатлону — 10 (5 мужчин и 5 женщин). В состав сборной вошли Василий Подкорытов, Максим Браун, Владислав Витенко, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Алина Райкова, Дарья Климина, Галина Вишневская, Ольга Полторанина и Елизавета Бельченко. В программу зимних Игр по биатлону входят спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, смешанная эстафета и эстафета. Во всех соревнованиях планируется участие казахстанских спортсменов», — говорится в сообщении.

Вторым по численности атлетов значится фристайл — 9 (трое мужчин и 6 женщин). В могуле честь страны на Олимпийских играх будут защищать Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Юлия Галышева и Аяулым Амренова. В акробатике на старт выйдут Маржан Акжигит, Жанбота Алдабергенова, Аяна Жолдас, Акмаржан Калмурзаева и Ильдар Бадрутдинов.

«Семь атлетов в заявке по лыжным гонкам (четверо мужчин и 3 женщины). В Пхенчхане постараются завоевать медали Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало, Валерия Тюленева, Анна Шевченко и Елена Коломина», — указано в информации.

В шорт-треке от Казахстана 7 участников (5 мужчин и 2 женщины). В соревнованиях участвуют Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев, Анастасия Крестова и А Йонг Ким.

В конькобежном спорте на лед выйдут 6 спортсменов. В этом виде спорта сборную представят Роман Креч (500, 1000 м), Станислав Палкин (500, 1000, 1500 м), Артем Крикунов (500 м), Федор Мезенцев (1000, 1500 м и масс-старт), Денис Кузин (1000, 1500 м) и Екатерина Айдова (500, 1000, 1500 м).

В фигурном катании Казахстан будет представлен тремя спортсменами (1 мужчина и 2 женщины) — это Денис Тен, Элизабет Турсынбаева и Айза Имамбек.

Два участника от Казахстана значатся в горнолыжном спорте. На игры в Пхенчхан-2018 отправятся Игорь Закурдаев и Мария Григорьева.

По одному атлету заявлены в санном спорте и прыжках на лыжах с трамплина. От Казахстана в этих состязаниях выступят Никита Копыренко (санный спорт) и Сергей Ткаченко (прыжки с трамплина).

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В них, как ожидается, примут участие 2,9 тыс. спортсменов и официальных представителей из 95 государств. Знаменосцем сборной Казахстана будет шорт-трекист Абзал Ажгалиев.

На сегодняшний день в Пхенчхане подготовлен организационный штаб НОК Казахстана, в олимпийских деревнях все готово к приезду казахстанских спортсменов. Отметим, что первыми из них — 1 февраля — в олимпийский Пхенчхан заедут отечественные биатлонисты. 7 февраля будет поднят государственный флаг Казахстана в олимпийском городке.