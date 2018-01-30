Число транзитных авиапассажиров в Казахстане увеличится в 2,5 раза к 2020 г.

Астана. 30 января. КазТАГ — Число транзитных авиапассажиров в Казахстане увеличится в 2,5 раза к 2020 году, сообщает пресс-служба МИР РК.

«В целом, развитие транзитных авиаперевозок является одним из ключевых направлений в рамках проектного управления, и в 2020 году будет обеспечено до 1,6 млн транзитных авиапассажиров или увеличение в 2,5 раза», — отметил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на республиканском совещании по вопросам повышения эффективности транспортно-логистической инфраструктуры во вторник.

По его словам, для обеспечения привлекательности авиатранзита практически подготовлена наземная инфраструктура казахстанских аэропортов. Также расширяется география международных полетов за счет открытия новых маршрутов как отечественными, так и иностранными авиакомпаниями.

«С 2015 года доля транспортной отрасли в ВВП страны составляет не ниже 8%. За последние 10 лет общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры, транспортно-логистических активов и компетенций составил порядка $30 млрд. За этот период построено более 2 тыс. км железных дорог, реконструировано 6,3 тыс. км автомобильных дорог, увеличены портовые мощности на Каспии до 26 млн тонн, проведена реконструкция в 15 аэропортах (ВПП)», — перечислил министр.

При этом активное строительство инфраструктуры положительно сказалось на показателях Казахстана в соответствующих международных рейтингах. С 2011 по 2017 годы позиции Казахстана по показателю «Качество инфраструктуры» в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума улучшилась на 14 пунктов. С 2014 по 2016 годы в Индексе эффективности логистики Всемирного банка мы поднялись с 88-го на 77-е место. В соответствии с госпрограммой «Нұрлы жол», в 2020 году планируем занять 40-е место, подчеркнул Ж.Касымбек.

Министр отметил, что в результате создания конкурентоспособных тарифных ставок и скоординированных действий со странами-партнерами к 2020 году объем контейнерных перевозок в транзитном сообщении планируется увеличить в 10 раз (до 2 млн ДФЭ, в сравнении с 2015 г. – 212 тыс.).