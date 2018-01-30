Более Т512 млрд планирует выделить правительство в рамках концессии по БАКАД в Алматы до 2037 г.

Астана. 30 января. КазТАГ – Более Т512 млрд планирует выделить правительство в рамках концессии по большой алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) в Алматы до 2037 года, передает корреспондент со ссылкой на проект постановления премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева «О некоторых вопросах принятия государственных концессионных обязательств правительства РК по концессионному проекту».

«Принять государственные концессионные обязательства правительства РК по концессионному проекту «БАКАД» в объеме Т512 352 866 667 согласно приложению к настоящему постановлению. Уполномочить министерство по инвестициям и развитию РК заключить договор концессии по проекту. Министерству финансов РК осуществить учет принятия и исполнения финансовых обязательств государства по договору концессии. Министерству по инвестициям и развитию РК принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления», — говорится в проекте нормативно-правового акта.

Отмечается, что компенсация инвестиционных затрат составит Т176 724 305 тыс., компенсация эксплуатационных затрат – Т28 031 259 тыс., а вознаграждение за управление – 307 597 303 тыс. Концессионные выплаты запланированы с 2022 года, в первый год сумма составит Т31,7 млрд, с 2023 по 2032 годы власти будут выплачивать по Т38 млрд ежегодно, Т28 млрд планируют выплатить в 2033 году и по Т18 млрд с 2034 по 2037 годы.

Напомним, 5 декабря 2017 года министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек сообщал о том, что проект рассчитан до 2025 года, а стоимость строительства БАКАД составит порядка Т180 млрд. Ожидается, что кольцевая автодорога значительно разгрузит транспортную инфраструктуру Алматы.