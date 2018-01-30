Казахстанцы 31 января смогут наблюдать суперлуние

Алматы. 30 января. КазТАГ — Жители Земли 31 января смогут наблюдать суперлуние, сообщает «Росбалт».

«Жителей Земли 31 января ждет суперлуние — полное лунное затмение и так называемая «голубая Луна». Наблюдать его смогут жители ряда континентов — в Северной Америке явление лучше всего будет видно в западной части, а также на Аляске и Гавайях», — приводится информация Associated Press.

«На Ближнем Востоке, в Азии, на востоке России, в Австралии и Новой Зеландии, «суперголубую кровавую Луну» можно будет увидеть вечером 31 января», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что во время полного затмения Луна на время приобретет красноватый оттенок. Явление продлится около часа.

В прошлый раз «суперголубую кровавую Луну» можно было наблюдать в 1982 году, а в следующий раз это явление случится лишь в 2037 году.