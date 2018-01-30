Представитель Совбеза Казахстана стал генконсулом в Казани

Астана. 30 января. КазТАГ — Представитель Совета безопасности Казахстана Еркин Тукумов назначен генеральным консулом в столице Татарстана Казани, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Приказом министра иностранных дел Республики Казахстан Е. Тукумов назначен генеральным консулом Казахстана в Казани», — говорится в сообщении МИДа во вторник.

Как отмечается, на протяжении последних 8 лет Е. Тукумов занимал должность заведующего аналитическим отделом Совбеза Казахстана. До этого он работал директором департамента Центральной Азии МИД РК, а также в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК.