Представитель Совбеза Казахстана стал генконсулом в Казани

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Астана. 30 января. КазТАГ — Представитель Совета безопасности Казахстана Еркин Тукумов назначен генеральным консулом в столице Татарстана Казани, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Приказом министра иностранных дел Республики Казахстан Е. Тукумов назначен генеральным консулом Казахстана в Казани», — говорится в сообщении МИДа во вторник.

Как отмечается, на протяжении последних 8 лет Е. Тукумов занимал должность заведующего аналитическим отделом Совбеза Казахстана. До этого он работал директором департамента Центральной Азии МИД РК, а также в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК.

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