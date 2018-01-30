Алматы. 30 января. КазТАГ – Найденная связанной и сообщившая о разбойном нападении аптекарша в Шымкенте сама стала фигуранткой уголовного дела, сообщает пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области.

«24 января в дежурную часть Абайского ОП УВД г. Шымкент поступило сообщение о совершении разбойного нападения на одну аптек города. Установлено, что в аптеку ворвались неизвестные лица в масках, которые, угрожая сотруднице ножом, забрали Т700 тыс., а перед уходом связали ей скотчем руки и ноги. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 192 УК РК (разбой). Прибывшие на место происшествия стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что сообщение о разбойном нападении оказалось ложным. В настоящее время в отношении сотрудницы аптеки возбудили уголовное дело по ст. 419 УК РК (заведомо ложный донос), по которой она будет привлечена к уголовной ответственности», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточнили в ДВД ЮКО, в случае доказательства вины подозреваемой, ей грозит до 3 лет лишения свободы.