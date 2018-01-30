Рейтинги «КазМунайГаза» и РД КМГ подтверждены на уровне «BB-» со стабильным прогнозом

Алматы. 30 января. КазТАГ – Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные корпоративные рейтинги «BB-» национальной компании «КазМунайГаз» (КМГ) и ее дочерней компании АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) со стабильным прогнозом.

«Мы также подтвердили рейтинг КМГ по национальной шкале на уровне «kzA-», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

«Подтверждение рейтингов КМГ отражает наше мнение о том, что возможный доступ к средствам на балансе РД КМГ после выкупа акций миноритарных акционеров, а также рост цен на нефть и ожидаемое завершение ключевых капитальных проектов позволят КМГ улучшить свои кредитные характеристики. Кроме того, мы ожидаем, что недавнее продление сроков исполнения опциона на выкуп доли в Кашаганском проекте до 2020-2022 годов обеспечит компании дополнительную гибкость», — пояснили аналитики.

Вместе с тем, как отмечается, поскольку упомянутый опцион по-прежнему существует, а ситуация с рефинансированием или погашением долга на уровне прямого собственника КМГ, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», еще не разрешена, «неопределенность относительно финансовой политики КМГ продолжает негативно влиять» на оценку характеристик собственной кредитоспособности компании («b») и ее кредитный рейтинг («BB-»).

Как напомнили в S&P, РД КМГ объявила о том, что тендерное предложение о выкупе всех находящихся в обращении глобальных депозитарных расписок (ГДР) было одобрено достаточным количеством голосов, а предложение о выкупе всех обыкновенных акций, обращающихся на рынке, было единогласно принято советом директоров. Компания планирует завершить выкуп акций миноритарных акционеров в марте 2018 года, после чего подаст заявление на делистинг с Лондонской и Казахстанской фондовых бирж. В результате доля КМГ в РД КМГ может увеличиться с 63% в настоящее время вплоть до 100%, полагают в S&P.

«Ранее мы полагали, что крупные денежные средства на балансе РД КМГ (около $4 млрд) были напрямую недоступны для обслуживания долга на уровне материнской компании. В соответствии с нашей текущей оценкой около $2 млрд денежных средств на балансе РД КМГ будут использованы для выкупа акций миноритарных акционеров, в то время как большая часть оставшихся $2 млрд должна стать доступна для КМГ. Следовательно, при расчете скорректированного долга КМГ мы будем вычитать средства, доступные для погашения долга материнской компании», — указано в сообщении.

Также, в частности, отмечается, что кредитный рейтинг КМГ по-прежнему отражает ожидания относительно «высокой» вероятности предоставления экстраординарной государственной поддержки.

«КМГ является основным активом государства в стратегическом нефтегазовом секторе и имеет приоритетный доступ к новым активам, а также доли во всех значительных нефтяных предприятиях страны. Компания является одним из крупнейших экспортеров, налогоплательщиков и работодателей Казахстана, а также поставщиком топлива на внутренний рынок по низким ценам. По нашему мнению, дефолт КМГ привел бы к существенным репутационным рискам для государства и других ОСГ. Способность правительства страны оказывать финансовую поддержку ОСГ отражена в суверенном кредитном рейтинге «BBB-». Вместе с тем на долю КМГ приходится только 28% объема нефтедобычи в стране (12%, если учитывать лишь предприятия, в которых КМГ владеет мажоритарными пакетами акций), при этом компании принадлежат лишь миноритарные доли в крупнейших и наиболее прибыльных международных нефтедобывающих проектах», — говорится в сообщении.

«С нашей точки зрения, оказание поддержки через фонд «Самрук-Казына» может быть сложным и требующим времени процессом. Мы полагаем, что правительство допускает относительно высокий уровень долга КМГ и других ОСГ и традиционно оказывало компании лишь ограниченную поддержку. Кроме того, насколько мы понимаем, правительство обсуждает вопрос о приватизации миноритарной доли КМГ в ближайшие годы, хотя время и направления использования поступлений от продажи на этом этапе неясны», — обратили внимание аналитики.

Между тем прогноз «стабильный» по рейтингам КМГ отражает ожидания того, что в 2018-2019 годах показатель EBITDA стабилизируется, отношение «FFO/долг» составит 12-17%, при этом высокий в настоящий момент уровень долговой нагрузки будет снижаться лишь постепенно, пояснили в S&P.