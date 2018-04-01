Оценку госрасходов в финансовой подотчетности в Казахстане проведет в 2018 г. Всемирный банк

Астана. 1 апреля. КазТАГ – Оценку госрасходов в финансовой подотчетности (PEFA) в Казахстане проведет в 2018 году Всемирный банк (ВБ), сообщает пресс-служба министерства финансов РК.

«В рамках графика проведения оценки PEFA в Казахстане департаментом методологии бухгалтерского учета и аудита министерства финансов организован семинар методологии проведения оценки государственных расходов в финансовой подотчетности (ГРФП или PEFA): цель, процесс и содержание. На семинаре командой ВБ представлена подробная методология проведения оценки деятельности по управлению государственными финансами 2016 года и изменения, произошедшие в методологии 2005 года. Оценка PEFA в Казахстане будет проведена до конца 2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, при проведении запланированной в Казахстане оценки Всемирный банк будет сверять данные с результатами PEFA 2009 года.