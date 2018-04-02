Около 800 жителей Зыряновского района ВКО эвакуированы из зон подтопления, более 130 человек пострадали

Астана. 2 апреля. КазТАГ – Около 800 жителей Зыряновского района Восточно-Казахстанской области эвакуированы из зон подтопления, более 130 человек пострадали, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел РК.

«В восточном Казахстане основная группировка сил и средств сосредоточена в Зыряновском и Катон-Карагайском районах. Именно, здесь на днях, большая вода нанесла удар по нескольким населенным пунктам. В Зыряновском районе в результате интенсивного потепления спасательными подразделениями совместно с местным исполнительным органом было эвакуировано порядка 800 человек. (…) Врачи осмотрели более 130 эвакуированных пострадавших, 10 была оказана экстренно медицинская помощь», — сообщили в комитете в понедельник.

Как уточнили в КЧС, людей разместили в эвакуационных пунктах. Многие находятся у своих родственников. Больше всего, по данным спасателей, пострадали жители п. Зубовск и г. Зыряновск. В настоящее время психологи ГУ «СПиАСР» и ВРАОСО оказывают экстренную психологическую помощь.

«Мы стараемся вывести людей на позитивное русло, выработать рациональный взгляд на жизнь, пошагово разобрать проблемы и ее решение. Состояние очень сложное», — сообщила спасатель-психолог Оксана Петрова.

В пунктах эвакуации, по данным ведомства, осуществляет медицинскую работу отряд «Центра медицины катастроф».

По сообщению спасателей, в Зыряновском районе остаются подтоплены порядка 300 домов. К местным спасателям на помощь прибыли дополнительные группировки сил и средств из Южно-Казахстанской и Алматинской области. Подразделения с помощью мотопомп и пожарных насосных станций производят отвод и откачку воды.

«Паводковая обстановка стабилизировалась в г. Семей. Вода уходит из домов и придворовых участков. Коммунальные службы, местный исполнительный орган, спасатели, а также местное население очищают территорию от грязи, глыб льда. В кризисном центре ДЧС ВКО продолжает координировать работу оперативный штаб. Спасатели несут усиленный вариант службы. Режим ЧС сохраняется в 4 районах и 1 городе ВКО», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Зыряновском районе в связи с подтоплениями объявлен режим ЧС природного характера.