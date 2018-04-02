Назарбаева «посочувствовала» журналистам в связи с обысками и задержаниями в редакциях двух СМИ в Алматы

Астана. 2 апреля. КазТАГ – Депутат сената парламента РК Дарига Назарбаева заявила, что сочувствует, комментируя ситуацию с обысками и задержаниями в редакциях изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Я вам сочувствую. Я, к сожалению, тоже узнала от коллег о том, что там сегодня происходит. Надо разобраться в ситуации, честно. Сейчас что-то комментировать не могу, потому что не владею информацией, почему получилось, как получилось. Как только я что-то выясню, мы вам дадим знать. Сделаем пресс релиз. Сейчас запросим у генпрокуратуры информацию об этом», — заявила Д. Назарбаева в понедельник.

Вместе с тем, она поинтересовалась подробностями происходящего в Алматы у самих журналистов.

«Честно говоря, для меня это неожиданно, правда, я не в курсе, что происходит вообще. А вы что думаете по этому поводу? У вас какая информация?» — спросила сенатор.

Журналисты рассказали ей о том, что полиция подозревает сотрудников изданий в распространении заведомо ложной информации и спросили, почему в таком случае проводятся обыски и происходит изъятие редакционной техники.

«Согласна. Будем разбираться. Я обещаю, что я постараюсь максимально объективную информацию собрать и вас проинформировать», — заверила Д. Назарбаева.

Напомним, как сообщалось ранее, в Алматы в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz проводятся обыски. В настоящий момент известно, что задержаны главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова, которых, как сообщил журналист портала Вадим Борейко, увезли на допрос в ДВД. Также, по его данным, задержан заместитель редактора журнала Forbes Kazakhstan Александр Воротилов.

Ситуацию прокомментировал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, который заявил, что в МИК РК ждут объяснений от правоохранительных органов по поводу обысков и арестов в двух редакциях.

В ДВД Алматы, в свою очередь, заявили, что «соответствующие следственные мероприятия» проводятся по заявлению некоего «гражданина К» в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. Иную информацию полицейские разглашать отказались, сославшись на «интересы следствия».