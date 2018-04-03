На западе Германии в метро столкнулись 2 поезда, пострадали 35 человек

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – В городе Дуйсбурге на западе Германии (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) в местном метрополитене столкнулись два поезда, сообщает РБК.

Как пишет издание Rheinische Post, инцидент произошел на станции Auf dem Damm на линии U79 в городском районе Майдерих. «Организация «Транспортные предприятия Дуйсбурга», которая контролирует транспортную навигацию в немецком городе, на своей странице в Facebook заверила, что речь идет не о лобовом столкновении, авария произошла из-за того, что по неизвестной причине один состав наехал на другой», — отмечается в информации.

«В результате инцидента пострадали, по предварительным данным, около 35 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. У одного из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму. Представитель службы пожарной безопасности города заверил Focus Online, что авария несерьезная, угрозы жизни пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Позже агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции сообщило, что число пострадавших превышает 20 человек.

На месте происшествия работают пожарные службы и полиция. Станция метрополитена, на которой произошло столкновение поездов, закрыта, движение приостановлено. Пассажирам предлагают пересесть на наземный транспорт.