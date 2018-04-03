Moody’s присвоило рейтинг Baa3 облигациям КМГ

Алматы. 3 апреля. КазТАГ — Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило рейтинг Baa3 старшим необеспеченным облигациям, которые планирует выпустить АО НК «КазМунайГаз» (КМГ, Baa3, прогноз «стабильный»), говорится в сообщении Moody’s.

«Присвоенный облигациям рейтинг Baa3 отражает государственную поддержку, оказываемую КМГ на протяжении ряда лет, а также наши ожидания, что показатели кредитоспособности компании останутся приемлемыми, несмотря на повышение показателя чистого долга к концу 2018 года вследствие консолидации миноритарной доли акционеров в сегменте «добыча». Выпуск облигаций будет способствовать оптимизации сроков погашения долгового портфеля компании», – комментирует вице-президент — старший кредитный эксперт Moody’s Денис Перевезенцев.

«Облигации будут выпущены в рамках существующей программы выпуска среднесрочных глобальных облигаций на сумму $10,5 млрд, имеющей предварительный рейтинг (P)Baa3, учрежденной КМГ и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. Средства, полученные от размещения облигаций, пойдут на рефинансирование существующего долга», — поясняется в распространенной информации.

Как отмечается, рейтинг Baa3, присвоенный облигациям, находится на том же уровне, что и долгосрочный рейтинг эмитента КМГ, поскольку данные облигации имеют равную очередность погашения со всеми другими необеспеченными долговыми обязательствами компании. Рейтинг также находится на одном уровне с рейтингом долговых обязательств Республики Казахстан в иностранной валюте.

«Положительным фактором для держателей облигаций является наличие в условиях выпуска и обращения облигаций определенных ковенантов, в том числе предусматривающих ограничения на залог активов, выплату дивидендов, продажу активов, слияния и консолидацию. Положение о кросс-дефолте, включенное в условия выпуска облигаций, относится, помимо прочего, к невыполнению обязательств со стороны КМГ или любой из ее крупных дочерних компаний по погашению финансовой задолженности, сумма которой превышает $100 млн», — сообщают аналитики.

По их информации, рейтинг эмитента КМГ Baa3 на 3 ступени рейтинговой шкалы выше, чем базовая оценка кредитоспособности компании ba3, что отражает мнение агентства Moody’s о высоком уровне поддержки, которая будет оказана КМГ правительством Казахстана в случае необходимости, а также высоким уровнем взаимозависимости дефолтов государства и компании.

Базовая оценка кредитоспособности ba3, которая оценивает фундаментальные показатели самостоятельной кредитоспособности компании, в частности, отражает уровень ликвидности компании, обеспечиваемый денежными средствами и депозитами на сумму $8,9 млрд, а также значительными открытыми кредитными линиями по состоянию на 31 декабря 2017 года, достаточными для погашения краткосрочного долга, составляющего на ту же дату $2,2 млрд.

Кроме того, учитывается завершение модернизации нефтеперерабатывающих заводов, что должно привести к существенному снижению капитальных затрат начиная с 2018 года — до $1 млрд в год.

Также принимается во внимание увеличение объемов добычи нефти и газа в ходе реализации проекта «Кашаган» после его запуска в 2016 году, что значительно снизило риск дополнительных вливаний денежных средств на капитальные расходы проекта (в 2016 году они составили $400 млн), и что положительно повлияет на финансовые показатели КМГ, поскольку повысился объем транспортировки газа, добытого в ходе реализации проекта «Кашаган», и его продажи дочерними компаниями КМГ.

АО «НК «КазМунайГаз» является национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90% акций КМГ принадлежат АО «Самрук-Казына», 10% — Национальному банку Казахстана.