Поступления в Фонд социального медстрахования в марте достигли Т7,7 млрд

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Перечисления в НАО «Фонд социального медстрахования» (ФСМС) за март 2018 года составили Т7,7 млрд, говорится в сообщении фонда.

«В целом общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование с 1 июля 2017 года по 31 марта 2018 года составила 55,1 млрд тенге», — указывается в информации ФСМ, распространенной во вторник.

При этом отмечается, что из этой суммы Т46,8 млрд, или около 85%, приходятся на отчисления работодателей и Т8,3 млрд, или около 15%, — на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

В разрезе регионов, по информации фонда, наибольшая доля поступлений по-прежнему приходится на Алматы, Астану и Карагандинскую область – 21,5%, 12,5% и 8,1%, соответственно.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года ФСМС выступает единым плательщиком за медицинские услуги в рамках пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. До 2020 года будут отрабатываться механизмы планирования, закупа, контроля качества и оплаты медицинских услуг, а также совершенствование работы платежных информационных систем и внедрение новой тарифной политики. Предполагается, что эти меры обеспечат полную готовность фонда к работе в условиях ОСМС с 1 января 2020 года.

С 1 января 2018 года приостановлены на 2 года отчисления уплаты взносов в ФСМС с физических лиц по договорам гражданско-правового характера и индивидуальных предпринимателей, оплачивающих за себя.