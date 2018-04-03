Отсутствие «битья по рукам» журналистов считает показателем свободы прессы Абаев

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев назвал показатели, по которым лично он сам оценивает уровень свободы прессы в Казахстане.

«Показателем, что наша пресса свободна, я считаю, что, несмотря на то, что мне сейчас надо идти, вы задаете вопрос. Это один из показателей вашей свободы, то есть вас же никто по рукам не бьет. Я спокойно стою перед вами отвечаю на ваш вопрос. Еще раз говорю, внутреннее мое восприятие индекса свободы слова 7-8. Я уверен, что нам есть к чему стремиться», — заявил во вторник Д. Абаев в кулуарах правительства.

На замечание журналистов о том, что международные рейтинги дают несколько иную оценку ситуации со свободой СМИ в Казахстане министр выразил сожаление.

«К сожалению, когда идет опросный метод он более субъективный, чем экспертная оценка», — сказал глава ведомства, ответственного за медисферу в стране.

При этом свою оценку руководитель МИК РК считает «объективной».

Отметим, что ранее Д. Абаев заявил, что не считает тенденцией участившиеся факты уголовных преследований журналистов. Присутствовавшие при этом представители средств массовой информации рассмеялись, услышав ответ министра на вопрос об участившихся гонениях в отношении представителей СМИ. Вопросы министру были заданы в связи с прошедшими накануне обысками в редакциях двух казахстанских изданий в Алматы.

Напомним, 2 апреля в Алматы в редакциях изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. В полицию на допров увезли главного редактора Ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапу Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову. Журналист Вадим Борейко добавил, что в ДВД также увезли заместителя редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра Воротилова.

Полицейские заявили, что «соответствующие следственные мероприятия» проводятся по заявлению некоего «гражданина К» в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. Иную информацию полицейские разглашать отказались, сославшись на «интересы следствия».

3 апреля стало известно о том, что все доставленные в ДВД Алматы на допрос журналисты были отпущены.

Известная казахстанская правозащитника – президент международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева назвала действия сотрудников ДВД Алматы нарушением Конституции РК.