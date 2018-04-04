Астана. 4 апреля. КазТАГ – Дожди ожидаются в среду лишь на западе и юге Казахстана, на остальной территории республики сохраняется погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, +3+5.

В Алматы переменная облачность, без осадков, местами туман, ветер 0-5 м/с, +14+16.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях осадков не ожидается, местами туман, температура воздуха днем +2+7, 0+5, +1+6 и +2+7 соответственно; в Костанайской области местами также усиление ветра до 15-20 м/с.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях днем без осадков, местами — туман, усиление ветра до 15-20 м/с, +3+8 и -2+3.

В Алматинской и Жамбылской областях также сохраняется погода без осадков, местами туман, возможно усиление ветра 15-20 м/с, +12+17 и +16+21; в Жамбылской области порывы ветра могут достигать 23-28 м/с. В горах и предгорьях Южно-Казахстанской области синоптики прогнозируют небольшие дожди, в отдельных районах области возможно усиление ветра 15-20 м/с, +22+27. На территории Кызылординской области местами дожди, местами шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, +15+20.

В Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами дожди, днем воздух здесь прогреется до +10+15, +6+11 и +3+8 соответственно; в Мангистауской области местами усилится ветер 15-20 м/с, утром в Атырауской области местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с, в отдельных районах Западно-Казахстанской области местами возможны туманы. В Актюбинской области сохраняется погода без осадков, местами возможно усиление ветра 15-20 м/с, +5+10.

В ближайшие сутки на территории ВКО сохраняется вероятность формирования склонового стока, образования заторов льда на реках, резкие колебания уровней воды, разливы и подтопления. На р. Ертис в пределах Павлодарской обл. будут наблюдаться подъемы уровней воды, возможно образование заторов льда. На реках юга и юго-востока республики ожидаются колебания водности. На отдельных реках центра, севера и запада республики ожидаются дальнейшие ослабления ледовых явлений, колебания уровней воды, разливы и подтопления.