Алматы. 4 апреля. КазТАГ — Главы МИД России, Ирана и Турции обсудят в Анкаре взаимодействие в астанинском формате, сообщает ТАСС.

«Министры иностранных дел России, Ирана и Турции (стран — гарантов прекращения огня в Сирии) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудят в среду в Анкаре взаимодействие в астанинском формате в преддверии трехстороннего саммита», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Уточняется, что главы МИД представят на согласование президентам Владимиру Путину, Хасану Роухани и Реджепу Тайипу Эрдогану дополнительные меры по укреплению перемирия в арабской республике. Стороны рассмотрят функционирование четырех зон деэскалации в Сирии, политическое урегулирование в свете итогов конгресса сирийского национального диалога в Сочи и формирования конституционной комиссии, а также гуманитарные вопросы.

«Содержательному наполнению саммита способствовала большая подготовительная работа. С.Лавров, Д.Зариф и М.Чавушоглу провели 16 марта переговоры в Астане. В принятом совместном заявлении министры подтвердили важность дальнейшего функционирования четырех зон деэскалации, заявили об общей решимости в борьбе с остатками террористических формирований в Сирии, призвали ООН и сирийские стороны к активизации работы по конституционной комиссии и обсудили проблемы гуманитарного доступа, прежде всего в Восточную Гуту», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что на полях встречи в столице Казахстана состоялось первое заседание рабочей группы по освобождению задержанных заложников в Сирии. Главы МИД тогда констатировали эффективность астанинского формата.

29 марта перспективы сирийского урегулирования обсуждались в Москве со спецпосланником генсекретаря ООН Стаффаном де Мистурой. Де Мистура проинформировал, что ООН планирует направить в Дамаск специалистов для помощи в восстановлении города.

«Мы хотим направить немедленно в Дамаск 17 специалистов, которые занимаются водопроводным хозяйством, санитарией, оборудованием ночлега и укрытий», — сказал спецпосланник. Эмиссар подтвердил и планы отправить специалистов в Ракку для оценки требуемой помощи.

Накануне саммита в турецкой столице прошли экспертные консультации стран-гарантов.

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи стал серьезным подспорьем начала политического процесса в Сирии. Участники конгресса приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее страны. В документе отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.