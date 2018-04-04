Сменился министр по делам религий и гражданского общества Казахстана

Астана. 4 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом назначил Дархана Калетаева министром по делам религий и гражданского общества РК, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Калетаева Дархана Амановича министром по делам религий и гражданского общества РК», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Другим указом главы государства с Д.Калетаева сняты депутатские полномочия.

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента РК Д.Калетаева в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте документа.

Напомним, ранее министерство по делам религий и гражданского общества РК возглавлял Нурлан Ермекбаев.