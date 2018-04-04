Сменился министр по делам религий и гражданского общества Казахстана

Новости 108 0

Астана. 4 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом назначил Дархана Калетаева министром по делам религий и гражданского общества РК, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Калетаева Дархана Амановича министром по делам религий и гражданского общества РК», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Другим указом главы государства с Д.Калетаева сняты депутатские полномочия.

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента РК Д.Калетаева в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте документа.

Напомним, ранее министерство по делам религий и гражданского общества РК возглавлял Нурлан Ермекбаев.

Рынки падают, доллар под ударом Рынки падают, доллар под ударом
6300

Похожие материалы:

  1. Сменился посол Казахстана в Афганистане
  2. Созвать XXVI сессию Ассамблеи народа Казахстана распорядился Назарбаев
  3. Назначен вице-министр информации и коммуникаций Казахстана
  4. Израиль приостановил соглашение с ООН по делам нелегалов из Африки
  5. Задержанный вице-министр энергетики Садибеков с санкции суда переведен под домашний арест

Новости партнеров

Загрузка...